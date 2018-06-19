Оккупанты обвиняют политзаключенного Балуха в «дезорганизации работы изолятора», – документ

Политзаключенного Владимира Балуха обвиняют в «дезорганизации работы изолятора временного содержания» из-за загрязнения одежды начальника изолятора. Такая информация содержится в ответе на запрос, полученный защитой Балуха от «отдела МВД России по Раздольненскому району».

Об этом сообщила «Крымская правозащитная группа».

Отвечая на запрос адвоката, в полиции сообщили, что «11 августа 2017г. после инцидента, произошедшего с осужденным Балухом В.Г., начальник ИВС капитан полиции Ткаченко В.А. не смог продолжить выполнение своих обязанностей в полном объеме, а именно проведение утреннего осмотра камер ИВС и лиц, содержащихся в них, и дальнейшие утренние мероприятия, предусмотренные внутренним распорядком ИВС проходили без участия начальника ИВС капитана полиции Ткаченко В.А. Следует считать, что деятельность ИВС была дезорганизована».

Защита Балуха считает такую аргументацию обвинения необоснованной. «Утренний обход камер – это исключительная инициатива самого начальника ИВС. Он может этим и не заниматься, поскольку есть должностные лица, которые работают в ИВС, которые собственно и занимаются обходом камеры. Никаким документом не предусмотрено, что это должен делать лично начальник ИВС.

Кроме того, насколько мы поняли, начальник ИВС проявлял свою инициативу обхода камеры только, когда там содержался Владимир Балух», – заявляет защита политзаключенного.

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