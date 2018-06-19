Одесская прокуратура инициирует спецрасследование в отношении нефтепродуктов Курченко

Прокуратура Одесской области обратилась в суд с ходатайством о проведении спецрасследования в отношении организатора преступных сделок с нефтепродуктами Сергея Курченко.
Соответствующая информация обнародована на сайте ведомства.
Отмечается, что правоохранители доказали причастность к масштабной сделке с нефтепродуктами бывшего председателя наблюдательного совета группы компаний Сергея К. Подозреваемый сейчас находится в розыске.
«В рамках следствия прокуратура совместно с полицией 19 июня обратилась в Киевский районный суд г. Одессы с ходатайством об осуществлении специального досудебного расследования в отношении указанного лица», – говорится в сообщении.
Бывший председатель наблюдательного совета группы компаний подозревается в создании преступной организации и руководстве ее действиями, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем и фиктивном предпринимательстве.