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вторник, 19 июня, 2018, 17:00 Политика
Не Россия, а Запад не позволит нам вернуть Донбасс военным путем, – Снегирев

Если мы вернем Донбасс дипломатическим путем на условиях России, то вообще потеряем территориальную целостность и понимание государства. А возвращать оккупированные территории военным путем нам не позволит Запад, который заинтересован в торговле с Россией. Таким образом Украина выступает заложником политической воли стран Европы.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил сопредседатель общественной инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев.

«Если говорить о том, что президенты Украины и России должны сесть за стол переговоров, то Путин уже обозначил свою «красную линию». Первое – Севастополь и Крым никогда не отдаст, а второе – единственная модальность миротворцев на Донбассе та, которую хочет Россия, то есть по линии разграничения», – подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Тогда возникает вопрос: когда нас обложили «красными флажками», о чем тогда можно разговаривать с Российской Федерацией?

«Да, этот человек – президент страны-оккупанта, но он уже поставил те требования, которые, фактически, не выполнит Украина. Речь идет о том, что нам либо вернут те территории на условиях федерализации, либо нас опять-таки поставят перед абхазским сценарием, когда зайдут миротворцы по линии разграничения, а мы получим неконтролируемые территории, которые постоянно будут висеть над нами домокловым мечом», – заявил активист.

По его словам, когда перед нами ставят такие требования, возникает вопрос, нужен ли нам Донбасс и каким образом мы его вернем.

«Мы вернем его на условиях России? Тогда мы потеряем территориальную целостность и вообще понимание Украинского государства. Согласитесь, если мы сейчас согласимся на особый статус, выборы на Донбассе и амнистии, это все! Это, фактически, конец Украины», – заявил сопредседатель ГИ «Права справа».

Он убежден, что после таких шагов мы «открываем шлюзы», а «мутная вода», которая является за ними, идет в Украину, где начинаются неконтролируемые процессы.

«Нам это нужно? Мы не можем освободить Луганск. Я сам луганчанин и мне звонят и спрашивают, как я могу. Могу, потому что понимаю, что военным путем нам не дадут освободить эти территории. В первую очередь, нам не даст это сделать не Россия – это очередная ложь – нам не дадут наши западные партнеры пойти на эскалацию военного напряжения», – заверил активист.

По его словам, именно Запад является сдерживающим фактором, ведь им не требуется решения активного военного конфликта на территории Европы.

«Им нужно торговать с Россией, им нужен «Северный поток-2» и турецкий газопровод. Украина же выступает заложником политической воли стран Европы. От переговоров Путина и Порошенко, может, и действительно что-то зависит, но давайте посмотрим, о чем идет речь. А речь идет о том, что разыгрывается геополитическая карта», – подчеркнул Снегирев.

Он отметил, что если проанализировать заявления Трампа, Путина и ведущих политических деятелей Европы и Украины, то прежде всего в мире решаются вопросы Сирии, Ирана и КНДР. В то время как вопрос Украины находится не выше четвертого места.

«Я вообще выступаю с предложением внести в парламент на юридическом уровне понятие «утраченные территории». Речь идет не только о Крыме и Донбассе, но и о Воронеже, Кубани, Засянье и других. Это украинские территории, но давайте будем откровенными – мы можем сейчас вернуть Донбасс или освободить Севастополь? Не можем», – заявил Снегирев.
Дмитрий СнегиревПервые о главном. Комментарии
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2018-06-19 18:29 :12