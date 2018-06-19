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вторник, 19 июня, 2018, 9:13 Экономика
НБУ установил гривню на уровне 26.32 грн/долл

На сегодня официальный курс гривни установлен на уровне 26.32 грн/долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 июня установлены на таком уровне:

26.328987 грн за доллар;

30.575853 грн за евро;

0.414740 грн за российский рубль;

34.882041 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 18 июня курс доллара и евро вырос, курс фунта стерлингов и рубля – снизился.
НБУкурс валютУкраина
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2018-06-19 10:46 :38