вторник, 19 июня, 2018, 9:13 Экономика
НБУ установил гривню на уровне 26.32 грн/долл
На сегодня официальный курс гривни установлен на уровне 26.32 грн/долл.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 июня установлены на таком уровне:
26.328987 грн за доллар;
30.575853 грн за евро;
0.414740 грн за российский рубль;
34.882041 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 июня курс доллара и евро вырос, курс фунта стерлингов и рубля – снизился.
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