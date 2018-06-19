Нардепов призывают безотлагательно принять закон об украинском языке №5670д

Общественные деятели, представители творческих профессий, преподаватели призывают народных депутатов принять обновленный законопроект №5670д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»

Об этом в открытом обращении сообщают на странице проекта в Фейсбуке.

Приводим текст обращения в полном объеме:

«Регистрация в Верховной Раде обновленного законопроекта №5670д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» дает Украине реальный шанс построить целостную систему развития, защиты и поддержки украинского языка.

Этот законопроект направлен на реализацию требования статьи 10 Конституции: «Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины». Требования, неисполнение которого привело к тяжелым последствиям, в т.ч. способствовало российской вооруженной агрессии в Крыму и на востоке Украины и дальше угрожает независимости и целостности государства.

Украинский язык – не просто средство общения или достояние культуры. Это важный элемент конституционного строя, фактор государственного единства и национальной безопасности.

Принять закон о статусе украинского языка – спешная обязанность парламента.

Тот факт, что законопроект №5670д поддержан комитетом по вопросам культуры и духовности, а его соавторами стали аж 76 народных депутатов, свидетельствует о возрастающем осознании важности этого вопроса. Доработанный комитетом законопроект подписали представители 6 фракций и внефракционные, в т.ч. большинство соавторов трех предыдущих законопроектов об украинском языке. Это позволяет свести к минимуму политические спекуляции и межпартийную конкуренцию при рассмотрении вопроса государственной важности.

В общественной и экспертной среде сложился широкий консенсус вокруг законопроекта 5670, который лег в основу доработанного законопроекта 5670д. Принятие этого закона поддержали в своих письмах, заявлениях и обращениях более 70 всеукраинских и сотни местных общественных организаций, ученые совета Киево-Могилянской академии, Киевского национального университета, Львовского национального университета, другие научные и академические учреждения, Министерство культуры, Министерство науки и образования, Министерство молодежи и спорта, Госкомтелерадио, общественные и культурные деятели.

Законопроект гарантирует каждому право на получение информации и услуг на украинском языке во всех публичных сферах, предусматривает действенную систему контроля и санкции за нарушение, отменяет одиозный закон Кивалова-Колесниченко. В то же время проект не направлен против каких-либо языков или национальных меньшинств. Это качественный системный документ, базирующийся на лучших образцах европейского языкового законодательства и соответствующий вызовам времени.

Навязанный украинскому политикуму тезис, что закон о государственном языке якобы приведет к противостоянию в обществе, – безоснователен. Данные социологии отчетливо свидетельствуют о поддержке ключевых положений законопроекта большинством граждан Украины.

Например, во время всеукраинского опроса Киевского международного института социологии (май 2017) 64% респондентов ответили, что государство должно поддерживать в первую очередь украинский язык, 19% – «все языки в одинаковой степени», 2% – русский язык.

61% считает задачей государственной языковой политики «способствовать распространению украинского языка во всех сферах жизни».

68% считает, что документация в государственных учреждениях должна вестись только на украинском языке, 59% поддерживают украинский как единственный язык общения в учреждениях, 54% считают, что в торговле и сфере услуг и на обращение на украинском должны всегда отвечать на украинском.

Существует не только насущная необходимость, но и все предпосылки для принятия судьбоносного закона.

Мы призываем Верховную Раду Украины воспользоваться историческим шансом и выполнить свой долг – безотлагательно принять законопроект 5670д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» за основу, и после возможного внесения конструктивных поправок – принять его в целом.

Призываем Президента, Председателя Верховной Рады, членов Правительства, все политические силы и общественные объединения, которые понимают значение вопроса, каждого народного депутата и каждого ответственного гражданина отбросить внешнее давление и необоснованные предубеждения и вместе поддержать закон об украинском языке как важном шаге на пути национального единства и государственного развития Украины».

Александр Авраменко, языковед, педагог, теле - и радиоведущий

Богдан Ажнюк, директор института языкознания НАН Украины

Алина Акуленко, главный редактор редакции общественно-политических программ Украинского радио

Иван Андрусяк, поэт, писатель, переводчик

Геннадий Афанасьев, общественный активист, бывший узник Кремля

Мирослава Барчук, телеведущая

Михаил Басараб, политолог

Александр Борисенко, журналист

Виктор Бронюк, музыкант, лидер группы «ТИК»

Владимир Василенко, доктор юридических наук, профессор, чрезвычайный и полномочный посол Украины

Юрий Винничук, писатель, журналист, редактор

Ирма Витовская, заслуженная артистка Украины

Владимир Вятрович, председатель Украинского института национальной памяти

Виктор Генералюк, Объединение студенческой молодежи «Зарево»

Юрий Гнаткевич, Центр национального возрождения им.Е.Чикаленко

Павел Гриценко, профессор, директор Института украинского языка НАН Украины

Роман Головенко, руководитель правовых проектов Институт массовой информации

Анатолий Днистровый, писатель, художник

Иван Драч, поэт, герой Украины, лауреат Национальной премии им.Т.Шевченко

Отар Довженко, журналист

Николай Жулинский, литературовед, академик НАН Украины, директор Института литературы им.Т.Шевченко НАН Украины

Яна Зинкевич, основательница и командир батальона «Госпитальеры»

Арсен Зинченко, заместитель директора НИИ украиноведения НАН Украины

Александр Иванов, инициатива «Переходи на украинский»

Елена Ивановская, профессор КНУ им.Т.Шевченко

Александр Ирванец, поэт, переводчик

Сергей Квит, литературовед, журналист, профессор Национального университета «Киево-Могилянская Академия»

Владислав Кириченко, учредитель издательства «Наш формат»

Алексей Кляшторный, БО «Фонд обороны Украины»

Иванна Кобелева, инициатива «Дрижджи»

Максим Кобелев, Портал языковой политки

Игорь Козуб, Волонтерское объединение участников Майдана и боевых действий

Игорь Колиушко, председатель правления Центра политико-правовых реформ

Сергей Кузан, ГО «Свободные люди»

Иван Леньо, музыкант, лидер группы «Kozak system»

Святослав Литинский, ОО «Независимые»

Иван Лозовой, общественная инициативы «юЕй мова»

Ростислав Лужецкий, художник

Иван Малкович, поэт, издатель, основатель издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га», лауреат Национальной премии им.Т.Шевченко

Юрий Макаров, журналист

Тарас Марусик, заместитель председателя Коордсовета по вопросам применения украинского языка во всех сферах общественной жизни при Министерстве культуры

Лариса Масенко, социолингвистка, доктор филологических наук, профессор Национального университета «Киево-Могилянская Академия»

Александра Матвийчук, правозащитник

Роман Матис, инициатива защиты прав украиноязычных «И так поймут!»

Дзвмнка Матияш, писательница

Алина Михайлова, волонтер «Армии-SOS»

Павел Мовчан, председатель Всеукраинского общества «Просвита», лауреат Национальной премии имени Т.Шевченко

Михаэль Мозер, профессор языкознания Венского университета, президент Международной ассоциации украинистов

Сергей Оснач, член Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино

Светлана Остапа, журналист

Сергей Пантюк, издатель, поэт, писатель

Дмитрий Павлычко, поэт, переводчик, Герой Украины, лауреат Национальной премии им.Т.Шевченко

Светлана Пыркало, писательница

Ярослав Пидгора-Гвяздовский, кинокритик

Светлана Поваляева, писательница

Павел Подобед, благотворительный фонд «Героика»

Виталий Портников, журналист, политолог

Максим Потапчук, фонд Liberi Liberati

Евгений Репетько, общественный деятель

Виктор Рог, главный редактор газеты «Путь победы»

Анастасия Розлуцкая, Бесплатные курсы украинского языка

Анжелика Рудницкая, певица, телеведущая, художница

Марьяна Савка, писательница, издатель

Ольга Сало, Центр исследований освободительного движения

Дмитрий Синченко, Ассоциация политических наук

Елена Синченко, Центр украинской политики «Эксампей»

Олег Слабоспицкий, Общественный сектор Евромайдана

Иван Спринський, ОО «Рабов до раю не пускают»

Валерий Субботин, творческое объединение «Музыкальный батальон»

Виктор Таран, центр «Эйдос»

Надежда Трач, языковед

Соломия Фарион, Молодежный националистический конгресс

Сергей Фоменко, певец, композитор, заслуженный артист Украины, лидер группы «Мандры»

Екатерина Чепура, Гражданское движение «Отпор»

Ярина Чорногуз, инициатива «Мовомарафон»

Тарас Шамайда, движение «Пространство свободы»

Юрий Шевчук, языковед, журналист, преподаватель Колумбийского университета

Наталья Шелестак, ОО «Варта 700»

Василий Шкляр, писатель, лауреат Национальной премии им.Т.Шевченко

Андрей Щекун, Крымский центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом»

Ярослав Юрчишин, сопредседатель Совета Реанимационного пакета реформ

Андрей Юсов, Школа ответственной политики

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.