Нардеп о прямых переговорах президентов Украины и РФ: Слово Путина равно нулю

Прямые переговоры приведут к шагу в сторону РФ для того, чтобы посадить Украину за стол переговоров с террористами.

Об этом в эфире программы «Игра Z огнем» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины («Народный фронт» Игорь Лапин.

Напомним, первый Президент независимой Украины Леонид Кравчук заявил, что для решения ситуации на Донбассе и в Крыму президенты Украины и РФ должны сесть за стол переговоров.

Игорь Лапин убежден, что слово Владимира Путина равно нулю, ведь своего слова глава Кремля не соблюдает, и напомнил про объявленные «перемирия» на Донбассе и выход украинских войск из Иловайска: «Это не были переговоры на уровне «полевых» командиров, это были переговоры на уровне главнокомандующих».

Что же касается прямых переговоров, как заявил народный депутат, вскоре стартует предвыборная кампания, и «такие тезисы есть «темниками» для одной миротворице». «Кравчук сказал: вот, Порошенко не хочет, он плохой... Это же начало предвыборной президентской кампании. А поскольку Порошенко плохой, то кто же хочет? Вот у нас и выплывет «миротворица», – заявил Игорь Лапин.

Политик убежден, что прямые переговоры также приведут к шагу в сторону РФ «для того, чтобы нас посадить за стол переговоров с террористами».

«Наша политика проигрывает в том, что мы не диктуем повестку дня в европейском мире. Нам говорят – мы поддерживаем, ввели санкции – мы тоже потом ввели санкции, мы заговорили о миротворцах ООН в 2015 году, два года... никакой резолюции не зарегистрировано. Мы дождались проекта резолюции, который предложила Россия... Теперь что говорят европейские партнеры: зачем нам еще один проект резолюции, будем говорить вокруг того, на что Россия соглашается и будем уже оттуда «выциганивать» какое-то добро от Путина», отметил Игорь Лапин и добавил, что «подачки» от главы Кремля в таком случае будут выдавать за «победу».

Однако любые «подачки» от Путина, подчеркнул политик, не будут победой, а «приднестровским сценарием».

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