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вторник, 19 июня, 2018, 13:25 Мир
Над главой Института национальной памяти Польши нависли черные тучи

Последней каплей стало недавнее заявление директора ИНП Ярослава Шарека, в которой говорилось о том, что изменения к скандальному закону об Институте национальной памяти, которые значительно ухудшили отношения Польши сразу с несколькими странами, консультировались с институтом «только на начальной стадии», и то еще при «его предшественнике».

Об этом сообщает Onet.pl.

«Позже с нами ничего не обсуждали. Институт не имел влияния на окончательную версию принятых юридических решений. Я не сомневаюсь, что институт стал первой жертвой этой поправки», – подчеркнул Ярослав Шарек в интервью для одного из польских изданий.

Эти слова в лагере власти восприняли как непослушание директора ИНП, и они дали политическим оппонентам Шарека дополнительные аргументы относительно его увольнения.

Наибольший оппонент Шарека – министр юстиции Збигнев Зиобро, ведомство которого стало автором противоречивой поправки к Закону об «Институте национальной памяти». Ссылаясь на собственные источники, издание отмечает, что Зиобро считает: Шарек лично протаскивал изменения в закон, в то же время публично критикуя проект и юридические решения, которые были включены в законопроект.

«С самого начала глава ИНП протаскивал эти поправки, а когда началась буря, решил переложить всю ответственность на Министерство юстиции», – отметил один из ближайших соратников министра юстиции.

Как подчеркнул собеседник издания, «глава Института национальной памяти просто предал и должен понести политическую ответственность».

По данным источников издания, отставки Шерека добивается и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который очень низко оценивает эффективность Института национальной памяти.

«Ситуацию лучше всего иллюстрирует история с попыткой переноса памятника жертвам расстрелов в Катыни в Джерси (США). Этот случай показал, что ИНП не имеет никаких инструментов для реагирования на подобные кризисы. Нет даже английских публикаций о катынских расстрелах, которые можно использовать для защиты польского имиджа в мире. И каждое распоряжение от председателя правительства, что ИНП должен принимать меры, чтобы спасти ситуацию за рубежом, мягко говоря, воспринимались как «отвали», – подчеркнул собеседник издания из администрации премьер-министра.

Ссылаясь на источники в правительстве, издание утверждает, что увольнение Шарека обсуждалось на прошлой неделе во время встречи премьер-министра Моравецкого в больнице с главой правящей польской партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским.

Однако, как подчеркивает издание, уволить директора Института национальной памяти не так уж и просто. Согласно «Закона об институте национальной памяти» его руководителя назначает и увольняет Сейм Польши с согласия Сената, по  просьбе Совета ИНП.

Перевод с польского Андрея Павлишина, IA ZIK
ПольшаЯрослав ШарекИнститут национальной памяти Польши
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2018-06-19 14:41 :11