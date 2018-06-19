На Закарпатье на взятке в $300 поймали инспектора управления Гоструда

Хустской местной прокуратурой совместно с сотрудниками управления защиты экономики Национальной полиции Украины задержали инспектора управления Гоструда в Закарпатской области при вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 300 долларов США.

Деньги инспектор требовал и получил от местного предпринимателя за непривлечение его к административной ответственности за неоформление наемного работника. Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения за ч.3 ст. 368 УК Украины – вымогательство и получение неправомерной выгоды служебным лицом и избрания ему меры пресечения, – сообщают в прокуратуре Закарпатья.

Досудебное расследование поручено следственному отделу Хустского ОП ГУНП в Закарпатской области.

На Закарпатье на взятке в 300 долларов поймали инспектора управления Гоструда

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