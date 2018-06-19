live
Aнонси
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
19 июня, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
19 июня, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
19 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 19 июня, 2018, 17:52 Регионы
На Закарпатье на взятке в $300 поймали инспектора управления Гоструда

Хустской местной прокуратурой совместно с сотрудниками управления защиты экономики Национальной полиции Украины задержали инспектора управления Гоструда в Закарпатской области при вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 300 долларов США.

Деньги инспектор требовал и получил от местного предпринимателя за непривлечение его к административной ответственности за неоформление наемного работника. Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения за ч.3 ст. 368 УК Украины – вымогательство и получение неправомерной выгоды служебным лицом и избрания ему меры пресечения, – сообщают в прокуратуре Закарпатья.

Досудебное расследование поручено следственному отделу Хустского ОП ГУНП в Закарпатской области.

На Закарпатті на хабарі в 300 доларів спіймали інспектора управління Держпраці
На Закарпатье на взятке в 300 долларов поймали инспектора управления Гоструда
коррупцияЗакарпатская область
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-06-19 18:28 :32