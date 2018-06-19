вторник, 19 июня, 2018, 9:59 События
На оккупированном Донбассе может сгореть целый город
Жители города Зоринск, оккупированного «ЛНР», жалуются на жуткий запах сероводорода в городе.
Как пишут в сети местные жители, пожар – неподалеку от жилых домов.
По их данным, горит отвал старой шахты, куда сейчас вывозят из неё породу. В воздухе стоит сильный запах сероводорода, что не дает дышать тамошним жителям.
Оккупационная власть на такую задымленность никак не реагирует. В любой момент пожар может охватить весь город.
Читайте также: Эксперты объяснили, почему Донецк «уходит под землю»
На сайте так называемого «МЧС ЛНР» никакого упоминания об этом пожаре нет.
Читайте также: В Донецке Донбасс-Арену превратили в базар
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.