На оккупированном Донбассе может сгореть целый город

Жители города Зоринск, оккупированного «ЛНР», жалуются на жуткий запах сероводорода в городе.

Как пишут в сети местные жители, пожар – неподалеку от жилых домов.

По их данным, горит отвал старой шахты, куда сейчас вывозят из неё породу. В воздухе стоит сильный запах сероводорода, что не дает дышать тамошним жителям.

Оккупационная власть на такую задымленность никак не реагирует. В любой момент пожар может охватить весь город.

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На сайте так называемого «МЧС ЛНР» никакого упоминания об этом пожаре нет.

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