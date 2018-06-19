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вторник, 19 июня, 2018, 0:13 Политика
МИД Германии назвал российскую пропаганду вызовом всей Европе

Правительству Германии следует активнее принимать меры для распространения информации о позитивных изменениях, которые происходят в Украине.

Об этом заявил государственный министр Министерства иностранных дел Германии Михаэль Рот на встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, сообщает Правительственный портал.

«Сейчас имидж Украины в мире представлен не лучшим образом и влияние пропагандистской машины здесь очевиден. Конечно же, в условиях войны крайне трудно быть успешным на разных фронтах, однако украинское правительство должно делать больше для распространения информации о позитивных изменениях, которые происходят в Украине», – подчеркнул государственный министр МИД ФРГ.

По его словам, российская пропаганда – это вызов не только для Украины, а для всей Европы. «Сегодня немало людей, как внутри ЕС, так и извне, не заинтересованы в сильной Европе, поэтому наша общая задача – сохранить единство и веру в успех европейского проекта», – заявил немецкий чиновник.

В свою очередь Климпуш-Цинцадзе сообщила о результатах анализа информационного пространства России, который недавно обнародовали независимые эксперты. Согласно им 30% информации с негативным окрасом в российских СМИ касаются Украины. «Ситуация сложная, информационное пространство гибридной войны – одно из самых опасных, ведь идет борьба за ум и убеждения людей. Однако при этом приятно, что наши европейские партнеры понимают это и умеют отличать правду от манипуляции», – подчеркнула вице-премьер-министр.

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Она добавила, что несмотря на российскую пропаганду Украина имеет позитивные примеры, которые работают на имидж нашего государства. В частности, это мероприятия мирового масштаба, которые произошли недавно в Киеве. «Месяц назад Украина успешно провела финал Лиги чемпионов по футболу, в прошлом году так же мощно Киев принимал "Евровидение", и буквально вчера украинцы показали свое толерантное отношение к Маршу равенства», – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

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В свою очередь госминистр МИД ФРГ отметил, что украинцев и европейцев объединяют общие ценности: толерантность, уважение прав человека и демократических свобод. «Вчерашний прайд в Киеве ярко проиллюстрировал, что украинцы – толерантная нация, которая поддерживает равные права и возможности разных социальных групп. Так, мы видели и агрессивно настроенных людей, однако полиция отреагировала блестяще», – подчеркнул немецкий дипломат.

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ГерманияЕвропароссийская пропаганда
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2018-06-19 03:19 :03