Мощные ураганные ветры на Венере ускоряют вращение планеты, – ученые

Атмосфера Венеры в 90 раз плотнее земной и создает катастрофический парниковый эффект и мощные неутихающие ураганы. Год на Венере длится 225 наших дней. Ветряные ураганы делают полный оборот вокруг планеты всего за четыре дня. Эти постоянные и сильные ветры влияют на горные пики на поверхности Венеры, что приводит к возникновению в атмосфере устойчивых структур и даже влияет на вращение планеты.

Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, сообщает naked-science.

Томас Наварро из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и его коллеги обратили внимание на странную стационарную волну длиной около 10 тысяч километров, которая была замечена в верхних слоях атмосферы японским зондом Akatsuki в 2015 году. Уже тогда ученые предположили, что она возникала из-за столкновения сильных атмосферных потоков с горным хребтом. На Земле наблюдаются аналогичные явления, хотя из-за непостоянства ветров у нас они не бывают стабильными. Моделирование венерианской атмосферы, проведенное Наварро и его соавторами, подтвердило эту версию.

Кроме того, расчеты показали, что давление, создаваемое атмосферой, которая движется по кругу быстрее самой планеты, влияет на ее вращение. Действительно, данные говорят о том, что 243-дневные обороты Венеры могут отличаться друг от друга на несколько минут. Это может быть связано не только с неточностью измерений, но и с влиянием ураганов, которые ускоряют вращение, – а также с притяжением Солнца, которое способно замедлять планету. Игра этих сил и создает небольшие флуктуации в продолжительности местных суток.

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