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вторник, 19 июня, 2018, 9:05 Мир
Меркель договорилась с Конте по вопросу мигрантов

Германия и Италия намерены тесно сотрудничать по решению миграционного кризиса.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте, пишет DW.

По словам канцлера, Германия «поддерживает желание солидарности, которое обнаружила Италия». Меркель отметила значительное количество беженцев, которых принимает Италия.

Перед встречей с Меркель Конте потребовал от членов Евросоюза большей солидарности при распределении беженцев. Лучшее решение – возможность размещать беженцев в их родной стране или государстве, через которую пролегает маршрут мигрантов в ЕС, считает премьер-министр Италии.

Он также призвал к борьбе с преступными группировками, огранизовывающих доставку мигрантов в Европу, и к более эффективному контролю внешних границ Евросоюза.

В государствах Евросоюза подчеркивают необходимость усилить деятельность европейской пограничной службы Frontex, отметила Меркель. По ее мнению, следует изучить возможность проведения «мероприятий, связанных с правовыми вопросами предоставления убежища» в самой Африке – в частности, в Ливии.

По словам Конте, Рим высоко оценивает действия ФРГ по более справедливому распределению миграционной нагрузки среди членов ЕС.

При этом Италия выступает за пересмотр Дублинского регламента, который определяет, в какой стране ЕС должны рассматриваться запросы о предоставлении убежища. Раньше это происходило в той стране, где мигрант впервые подал заявление об убежище или впервые прибыл на территорию Евросоюза.

Однако в ходе потока мигрантов, что существенно увеличился в 2015 году, ряд европейских государств, на которые пришелся основной поток беженцев, не смогли с ним справиться. В результате мигранты без соответствующих документов смогли попасть в другие страны ЕС.

 
ИталияАнгела МеркельГерманиямигрантыДжузеппе Конте
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2018-06-19 10:46 :41