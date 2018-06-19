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вторник, 19 июня, 2018, 14:36 События
Людмила Денисова заявила о срыве договоренностей касательно посещения в РФ политзаключенных

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о срыве договоренностей о посещении политзаключенных российской стороной.

Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, по состоянию на вечер 18 июня с омбудсменом РФ Татьяной Москальковою они договорились, что последняя посетит Кирилла Вышинского, директора «Риа-Новости Украина», задержанного в Украине по подозрению в государственной измене. Денисова в то же время должна была посетить украинского режиссера Олега Сенцова, удерживаемого Россией в колонии в Лабытнанги.

«Впрочем, снова ничего не произошло. Я снова вынуждена констатировать, что Татьяна Москалькова не принимает решения, а лишь артикулирует то, что ей поручили донести. Меня снова пригласили на переговоры. Я еду, но...», – отметила она.

Денисова отметила, что согласно предварительным договоренностям, которые были на вечер 18-го июня, украинской стороной было сделано все возможное для минимальных передвижений и максимального комфорта визитов Татьяны Москальковой к тем лицам, которых она хотела посетить.

«В первую очередь, это Кирилл Вышинский. Состоялись договоренности со всеми органами, которые влияют на то, чтобы переправить Вышинского в киевский СИЗО. Такие согласия получены от СБУ, под следствием которого находится Вышинский, от следователя, который ведет его дело, и сопровождение его в город Киев договорились с МВД. Я, в свою очередь, в это время еду в Лабытнанги, встречаюсь с Уполномоченным по правам человека Ямало-Ненецкого автономного округа. Он сопровождает нас в колонии, где синхронно – мы в 11 часов, Татьяна Москалькова в 9 часов утра (по киевскому времени, мы по местному времени) входим одновременно в колонии. Мы посещаем Олега Сенцова, она – Кирилла Вышинского. Более того, мы даем ей возможность посетить Максима Одинцова и Александра Баранова. А уже после ее возвращения в Москву мы планируем совместное посещение Романа Сущенко. Потом уже дальнейшие шаги по посещению мною Челябинска, где находится Станислав Клих и Александр Кольченко. Затем посетить Николая Карпюка в Владимире, позже осуществить визит в Ростов и Крым. Такие договоренности были на вчера», – сообщила Денисова.
РоссияЛюдмила Денисоваполитзаключенные
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2018-06-19 14:39 :39