Львовский облсовет во второй раз требует разорвать договор о дружбе с Россией

Львовский облсовет обратился к Верховной Раде Украины, Президенту и Кабмину относительно недопустимости затягивания с приостановлением действия или с денонсацией Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской федерацией.

«За» это обращение проголосовали 49 депутатов на сессии 19 июня.

Как отмечают избранники Львовщины, на пятом году войны с РФ Верховная Рада, Президент и Кабмин никак не могут определиться, что делать с Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. В апреле 2015 года Львовский облсовет уже обращался к необходимости денонсации указанного договора, однако на обращение не было реакции.

«Вызывает тревогу и тот факт, что к 30 сентября 2018 года Украина должна решить, продлевать ли действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией на следующие 10 лет, согласно статье 40 настоящего договора. В противном случае это произойдет автоматически», – говорится в обращении.

Избранники Львовщины призывают руководство Украины «проявить политическую волю и осуществить все предусмотренные законодательством действия относительно приостановления действия или денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

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