«Киборгов» показали в Иерусалиме

18 июня 2018 года Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, находясь с рабочим визитом в Государстве Израиль, открыл показ художественного фильма «Киборги: Герои не умирают».

Об этом сообщило Почетное консульство Государства Израиль в Западном регионе Украины.

«Фильм «Киборги», который показывает долю защитников Донецкого аэропорта, рассказывает нам не о войне, а о мире, который украинский народ хочет вернуть на свою землю», – отметил Павел Климкин.

«Этот фильм должен посмотреть каждый, чтобы понимать, чем живет Украина сегодня. Поэтому я чрезвычайно счастлив, что принял участие в организации этого события в Иерусалиме. Правду должны знать все!», – подчеркнул Почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков.

В рамках вечера состоялась также презентация проекта «Украина: Преодоление». Фотовыставка, организованная Украинским Институтом общественной дипломатии и Балто-Черноморской конфедерацией безопасности, демонстрирует как Украина проходит время преодоления самых жестоких вызовов современности, оккупации части ее территории, мощной информационной войны, а также изображает несокрушимость духа украинских воинов.

На мероприятии присутствовали высокопоставленные лица, представители дипломатического корпуса, местной общины и общины выходцев из Украины. Лента вызвала овации всех присутствующих.

Показ фильма организовало Посольство Украины в Государстве Израиль по организационному содействии ОО «Израильские друзья Украины» и Почетного консула Государства Израиль в Западном регионе Украины Олега Вишнякова.

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