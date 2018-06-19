live
Aнонси
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
19 июня, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
19 июня, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
19 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 19 июня, 2018, 13:52 Экономика
К Гройсману обратились с просьбой запустить «Интерсити» Киев-Ужгород

Львовский облсовет обратился к Премьер-министру, Кабмину, Министерству инфраструктуры Украины и транспортному комитету ВРУ о необходимости соединения скоростным поездом категории «Интерсити» сообщением Киев-Ужгород.

«За» это решение проголосовали 58 депутатов на сессии 19 июня.

«После открытия Бескидского тоннеля, который увеличил пропускную способность железнодорожного транспорта магистральным коридором, вполне уместно возникает вопрос о том, чтобы соединить скоростным поездом категории «Интерсити» столицу Украины – Киев с областным центром Закарпатской области – Ужгороде», – сказано в обращении.

По мнению депутатов, запуск «Интерсити» через Бескидский тоннель существенно увеличит туристические потоки и решит ситуацию, связанную с удаленностью Закарпатья от столицы Украины.
железная дорогаЛьвовский областной совет
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-06-19 14:40 :41