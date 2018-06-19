К Гройсману обратились с просьбой запустить «Интерсити» Киев-Ужгород

Львовский облсовет обратился к Премьер-министру, Кабмину, Министерству инфраструктуры Украины и транспортному комитету ВРУ о необходимости соединения скоростным поездом категории «Интерсити» сообщением Киев-Ужгород.

«За» это решение проголосовали 58 депутатов на сессии 19 июня.

«После открытия Бескидского тоннеля, который увеличил пропускную способность железнодорожного транспорта магистральным коридором, вполне уместно возникает вопрос о том, чтобы соединить скоростным поездом категории «Интерсити» столицу Украины – Киев с областным центром Закарпатской области – Ужгороде», – сказано в обращении.

По мнению депутатов, запуск «Интерсити» через Бескидский тоннель существенно увеличит туристические потоки и решит ситуацию, связанную с удаленностью Закарпатья от столицы Украины.

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