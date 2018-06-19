Госдеп подтвердил позицию США относительно Крыма

Госдепартамент еще раз подтвердил официальную позицию США: Крым — это Украина. Так в ведомстве прокомментировали информацию, которую недавно распространяли в СМИ, по поводу высказывания президента США Дональда Трампа на саммите «Большой семерки» в Канаде о том, что «Крым – российский, поскольку жители полуострова говорят на русском».

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США во время телефонного брифинга для журналистов, пишет «Громадське».

«Мы повторяли снова и снова, наша политика в отношении Крыма остается неизменной. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины с международно признанными границами», — заявил чиновник в ответ на просьбу прокомментировать недавние высказывания президента Трампа.

Он также подчеркнул, что США не отменят санкции, пока Россия не вернет Крым.

«Наши санкции — наши крымские санкции — будут оставаться в силе, пока Россия не прекратит оккупацию и не вернет Крым Украине», — отметил он.

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