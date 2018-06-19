вторник, 19 июня, 2018, 14:27 Мир
Генсек Совета Европы завтра встретится с Путиным
20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд посетит Россию.
Об этом сообщает Ліга.net со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.
«Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд встретится с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым в среду для обсуждения текущих отношений между Россией и Советом Европы», – отмечается в сообщении.
В рамках визита Ягланд запланирована встреча с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.
Напомним, 22 января 2018 года генсек Совета Европы заявил, что, пока РФ не нарушила 4 статьи Европейской конвенции по правам человека, она может быть в составе ПАСЕ.
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