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вторник, 19 июня, 2018, 14:27 Мир
Генсек Совета Европы завтра встретится с Путиным

20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд посетит Россию.

Об этом сообщает Ліга.net со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

«Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд встретится с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым в среду для обсуждения текущих отношений между Россией и Советом Европы», – отмечается в сообщении.

В рамках визита Ягланд запланирована встреча с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Напомним, 22 января 2018 года генсек Совета Европы заявил, что, пока РФ не нарушила 4 статьи Европейской конвенции по правам человека, она может быть в составе ПАСЕ.
РоссияСовет ЕвропыВладимир ПутинТурбьерн Ягланд
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2018-06-19 14:39 :58