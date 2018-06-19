«Доверенное лицо Путина» из Крыма останется под стражей еще до 17 августа

Херсонский городской суд 19 июня продлил арест руководителю крымского отделения российского общественного движения «Волонтеры Победы» Олени Одновол на 60 суток. Соответственно, задержанная останется под стражей до 17 августа.

Об этом сообщает сайт Крым.Реалии.

На заседании суда Одновол отказалась говорить. Суд разрешил ей находиться не в «клетке», а у защитников.

Задержанную на административной границе с Крымом руководительницу крымского отделения российского общественного движения «Волонтеры Победы» Елену Одновол подозревают в совершении государственной измены.

25 апреля суд в Херсоне арестовал ее на 60 суток без залога.

Согласно данным ведомства, задержанная незаконно организовала и проводила в анексированном Крыму и Севастополе сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на пост президента России на выборах 2018 года.

Адвокат задержанной Игорь Мокин утверждает, что у следствия недостаточно доказательств для объявления Одновол подозрения и ареста.

В российском общественном движении «Волонтеры Победы» требуют освободить Елену Одновол. Также с таким требованием обратилась российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

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