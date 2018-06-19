Для студентов из 25 стран Британия смягчила визовые требования

Министерство внутренних дел Великобритании (Home Office) объявило смягчения требований визовой категории Tier 4 для иностранных студентов из 25 стран.

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на The Evening Standard.

В список, уже охватывающий такие страны, как США и Канада, было добавлено несколько новых стран, включая Сербию, Китай и Бахрейн. Изменения позволят иностранным студентам легче получать право учиться в Великобритании и вступят в силу 6 июля.

В список «стран с низким риском» не включили Индию, что вызвало волну критики со стороны индийских студентов.

В Home Office заявили, что не будут комментировать решение относительно каких-либо отдельных стран.

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