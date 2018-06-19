Для граждан с недостатками слуха вводят специальную «горячую линию» жестового языка

Правительственный контактный центр 1545 для граждан с недостатками слуха вводит специальную «горячую линию» жестового языка.

Об этом сообщает Киевтранспарксервис.

Вопросы и обращения к органам исполнительной власти принимаются посредством Skype-связи по именам:

Правительственная горячая линия 1545-1

Правительственная горячая линия 1545-2

Правительственная горячая линия 1545-3

График работы:

с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45, суббота и воскресенье, праздничные дни – выходные.

Видеоинструкция здесь.

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