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вторник, 19 июня, 2018, 16:33 Киев
Для граждан с недостатками слуха вводят специальную «горячую линию» жестового языка

Правительственный контактный центр 1545 для граждан с недостатками слуха вводит специальную «горячую линию» жестового языка.

Об этом сообщает Киевтранспарксервис.

Вопросы и обращения к органам исполнительной власти принимаются посредством Skype-связи по именам:

Правительственная горячая линия 1545-1

Правительственная горячая линия 1545-2

Правительственная горячая линия 1545-3

График работы:

с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45, суббота и воскресенье, праздничные дни – выходные.

Видеоинструкция здесь.
горячая линиялюди с инвалидностью
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2018-06-19 18:29 :13