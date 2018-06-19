0,6% лунного грунта – это вода: ученые обнародовали доказательства наличия воды на Луне

Лунный метеорит, обнаруженный в пустыне Северо-Западной Африки, содержит доказательства больших запасов воды на единственном спутнике Земли – возможно, достаточных для будущей колонии.

Во время изучения метеорита ученые из Университета Тохоку определили, что камень состоит из моганита, для формирования которого необходима вода. Это первый раз, когда удалось обнаружить этот минерал в лунной породе, пишет naked-science.

«Моганит – кристалл диоксида кремния, похожий на кварц. Он образуется на Земле как осадок при испарении алкалиновой воды, в том числе SiO 2 , в условиях высокого давления. Наличие моганита – серьезное подтверждение того, что на Луне есть водная активность», – рассказал глава исследования Масахиро Каяма.

Лунный метеорит NWA 2727, в котором был обнаружен моганіт. Фото: Masahiro Kayama/Tohoku University

Долгое время ученые считали, что на спутнике Земли совершенно нет воды. Это вполне справедливое убеждение относительно поверхности Луны, но несколько исследований предполагают большое наличие на ней воды в форме льда, который хранится где-то под сухой поверхностью спутника.

Некоторые исследования указывают на концентрацию воды вокруг лунного полюса. Этот моганитовый метеорит стал первым свидетельством наличия льда на средних и низких широтах.

С помощью электронной микроскопии группа исследователей анализировала химическую сложность тринадцати лунных метеоритов, обнаруженных в северо-западной пустыне Африки. Затем они определили конкретные минеральные структуры каждого объекта с помощью спектроскопии. Моганит обнаружили только в одном образце. Значит, минерал не мог образоваться после того, как лунный камень достиг Земли.

«Если бы моганит в лунном метеорите образовался в результате эрозии земной, он бы присутствовал во всех других образцах, упавших на Землю примерно в одно и то же время», – объясняет Каяма.

Исследователи считают, что минерал образовался при испарении воды с поверхности Луны в регионе, известном как Океан Бурь. Если эту теорию докажут, значит, под поверхностью этого региона может храниться вода, защищенная от солнечного света и испарения.

«Мы впервые способны доказать, что в лунном материале есть лед, – сообщил Каяма портала Space.com. – Большая часть воды хранится в форме льда под лунной поверхностью, будучи защищенной от солнечных лучей».

Исследователи подсчитали, что количество воды в лунном грунте составляет 0,6% ее веса. По мнению Каямы, это достаточно для того, что добыть примерно шесть литров с одного кубического метра лунного камня. Если подсчеты верны, то у будущих лунных колоний будут достаточные запасы воды.

Проблема в том, что это исследование невозможно подтвердить с помощью имеющихся лунных образцов. Пока человечество вновь не ступит на Луну, это останется лишь теорией.

Несколько пилотируемых миссий уже находятся в разработке. Японское агентство аэрокосмических исследований объявило о двух лунных экспедициях, которые будут искать источники воды и привезут с собой больше образцов с обратной стороны спутника. Сейчас Каяма сосредоточен на изучении воды, которая образуется под воздействием солнечного ветра и вулканов – двух способов, с помощью которых она могла появляться на Луне.

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