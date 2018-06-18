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понедельник, 18 июня, 2018, 10:23 Политика
ZIK и ведущий Герман Дутковски прекращают сотрудничество

Телеканал ZIK и ведущий развлекательно-музыкальной программы «Гараж» Герман Дутковски прекращают сотрудничество. Причиной такого решения стало желание Германа реализовываться в творчестве.

«Дебютный сезон «Гаража» был весьма насыщенным и продуктивным. Спасибо всей команде, которая делала свой вклад в организацию и экранизацию наших встреч с артистами. Параллельно с эфирами я работал и работаю над созданием свежего музыкального материала в сольном творчестве... Важно находить баланс, поэтому сейчас «Гараж» и я – мы берем перерыв», – говорит Герман Дутковски.

Напомним, «Гараж» – неординарный проект о новой украинской музыке, премьера которого состоялась 24 марта. За более, чем 20 выпусков программы ее гостями становились как и молодые исполнители, которые только начинают свой путь в шоу-бизнесе, так и известные артисты, которым есть чем поделиться, о чем рассказать и что спеть. В частности, рэпер Yarmak, группы «The ВЙО», «Panivalkova», «the DOOX», «Один в каноэ», «Patsyki z Franeka» и другие.

Музыкальная программа «Гараж» на ZIK не завершается, и уже вскоре телеканал представит нового ведущего.

Отметим, в новом весеннем сезоне ZIK расширил информационно-аналитическое вещание до 14 эфирных часов и удерживает лидерские позиции по рейтинговым показателям телесмотрения, находясь в тройке лучших среди информационных каналов.

Среди громких премьер марта-2018 на ZIK – информационно-политическое ток-шоу в формате дебатов «Игра Z огнем» с Татьяной Даниленко, совместный с интернет-изданием «Украинская правда» разоблачительный проект «Джокеры» с ведущей Севгль Мусаевой. В конце апреля свой новый сезон в эфире канала открыло авторское автошоу «Первая передача» Александра Федченко. В середине мая начал работу своеобразный информационный клуб Zik под названием «Между своими», ведущей которого стала Анастасия Гусарева.
СМИТелеканал ZIK
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2018-06-18 10:31 :01