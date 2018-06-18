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понедельник, 18 июня, 2018, 22:08 Львов
Жителей Львовщины приглашают на Всеукраинское паломничество в Страдч

Жителей области приглашают присоединиться к Всеукраинскому паломничеству к с.Страдч, посвященному памяти страдецких блаженных отца Николая Конрада и дьяка Владимира Приймы, дню мирянина и 1030-летию крещения Киевской Украины-Руси.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

В этом году паломничество состоится в одиннадцатый раз.

Паломничество является отличной возможностью для всех верующих греко-католической церкви объединиться в молитве за утверждение украинского народа. Во время паломничества будут проходить возобновление крестных обетов, присяга трезвости, благословение и освящение всякой вещи.

Примерное количество участников 25-30 тысяч человек, 100 священников.

Организаторы: Львовская архиепархия УГКЦ, приход Успения Пресвятой Богородицы с. Страдч, Яворивского района (настоятель о. Иван Колтун

067-752-57-72)

Программа паломничества:

Вторник, 26 июня 2018 года

  • 8:30 – Съезд паломников в с. Ямельна (место мученической смерти блаженных священномученика Николая Конрада и мученика Владимира Приймы). Ямельна Яворовский район
  • 9.00 – 10.00 – Молебен на могиле блаженных мучеников Николая Конрада и Владимира Приймы (возглавляет владыка Владимир (Груца) с. Ямельна Яворовский район
  • 10:00-11:00 – шествие к молитвенному полю возле Страдецкой Горы
  • 11:00 – Архиерейская Божественная Литургия, которую возглавит Блаженнейший Святослав, с. Страдч
  • 12:30 – Начало Крестного пути

Справочно:

Страдч – паломнических Марийский паломнический центр, который славится своим подземным монастырем и Крестной Дорогой. В 1936 году Папа Римский Пий XI установил на страдецкой горе Крестную дорогу и предоставил Страдчу статус паломнического места. Мало того, Страдчанский Крестный путь (Кальвария) получил от Папы значения Иерусалимской Крестного пути. На вершине 350-метровой горы – храм Успения Пресвятой Богородицы.

Страдч является также местом подвига и захоронения двух новомучеников УГКЦ – о. Николая Конрада и дьяка Владимира Приймы, которые погибли в 1941 году во время советской оккупации Галичины. В 2001 году Папа Римский Иоанн Павел II провозгласил о. Николая Конрада и Владимира Прийму блаженными.

Блаженный Николай Конрад – профессор, католический богослов, философ, общественный идеолог. Считается духовным опекуном студенческой молодежи. Владимир Прийма – единственный мирянин, который провозглашен блаженным, является опекуном мирян.
Львовская областьСтрадч
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2018-06-18 23:58 :28