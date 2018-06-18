понедельник, 18 июня, 2018, 22:28 События
Избитый в Херсоне журналист узнал нападавших
Херсонский журналист Сергей Никитенко считает, что его избили те же люди, которые ранее напали на лидера одесского «Автомайдана» Виталия Устименко.
Об этом журналист написал в Facebook.
«Мне сбросили фото нападавших на Виталия Устименко в Одессе, и я с 90% уверенностью могу заявить – утром на меня нападали эти же люди», – заявил Никитенко.
Он утверждает, что «такого совпадения просто не может быть».
«Это означает, что мы имеем дело с чем-то серьезным. И это нечто постоянно рядом с нами», – отметил журналист.
В Херсоне избили журналиста интернет-издания «Мост» Сергей Никитенко.
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