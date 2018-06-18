Избитый в Херсоне журналист узнал нападавших

Херсонский журналист Сергей Никитенко считает, что его избили те же люди, которые ранее напали на лидера одесского «Автомайдана» Виталия Устименко.

Об этом журналист написал в Facebook.

«Мне сбросили фото нападавших на Виталия Устименко в Одессе, и я с 90% уверенностью могу заявить – утром на меня нападали эти же люди», – заявил Никитенко.

Он утверждает, что «такого совпадения просто не может быть».

«Это означает, что мы имеем дело с чем-то серьезным. И это нечто постоянно рядом с нами», – отметил журналист.

В Херсоне избили журналиста интернет-издания «Мост» Сергей Никитенко.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.