Во Львове открыли площадь имени польского деятеля и диссидента, друга Украины Яцека Куроня

Во Львове 17 июня открыли площадь имени известного польского деятеля, диссидента, великого друга Украины Яцека Куроня. Она расположена рядом с Генеральным консульством Польши во Львове, на улице Ивана Франко. Недалеко от этого места 11 лет жил Яцек Куронь, который родился во Львове в 1934 году.

Торжественные мероприятия состоялись именно в день смерти Яцека Куроня, который умер 17 июня 2004 года, – сообщает Радио Свобода.

Жена Яцека Куроня – Данута Куронь и городской председатель Львова Андрей Садовый открыли на площади мемориальную таблицу польского деятеля.

«Яцек Куронь всегда подчеркивал, что люди должны разговаривать между собой, встречаться, потому что из этого получаются добрые дела, что надо дружить. Имею надежду, что это место будет жить, и здесь люди будут встречаться, и это будет место дружбы, – отметила польский деятель Данута Куронь.

Данута Куронь

На торжественное открытие площади и таблицы Яцека Куроня во Львов приехали 25 польских деятелей, приятелей Украины. Также во Львов пришел и друг Яцека Куроня вице-маршалок Сената Польши Богдан Борусевич.

«Я познакомился с Яцеком Куронем 35 лет назад. Это был очень открытый человек. Он говорил, что мы имеем друзей, разные народы, с которыми нас объединяет общая история. Мы часто говорили об украинцах и Украине. Яцек был голосом целой оппозиции, был лидером польской оппозиции и старался понять других. Хотя иногда раздражал этим, потому что пытался понять и врагов. И был прав. Он был строителем», – говорит вице-маршалок Сената Польши Богдан Борусевич.

Богдан Борусевич

В марте этого года в городской совет Львова обратилась группа львовян с инициативой присвоить улице или площади во Львове имя почетного гражданина Львова Яцека Куроня. Это прошение было поддержано жителями города во время публичного голосования. Ведь Яцек Куронь много работал для украинско-польского единения. В 2002 году он был среди инициаторов создания совместной молитвы примирения на Лычаковском кладбище возле могил украинских и польских воинов, которые погибли в братоубийственной украинско-польской войне 1918-1919годов.

«Яцек Куронь принадлежал к лику тех поляков, которые подошли к пониманию украинской исторической боли наиболее близко. Именно это и объясняет, почему голос Яцека Куроня был голосом польской совести, и для нас это было очень важно, что нас кто-то понимает и поддерживает», – говорит общественный деятель, публицист Мирослав Маринович.

Яцек Куронь подчеркивал, что украинский и польский народы только тогда будут сильными и услышанными, когда совместно будут строить свое будущее, не оглядываясь на сложную историю.

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