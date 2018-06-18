Власть будет «охотиться» на евробляхи после снижения ставок на растаможку

Контроль за ввозом и использованием автомобилей с иностранной регистрацией будет существенно усилен после снижения ставок на растаможку машин.

Об этом говорится в статье председателя налогового комитета Верховной Рады Нины Южаниной, передает «Экономическая правда».

Для создания правовых и экономических условий для регистрации уже ввезенных в Украину автомобилей комитет по вопросам налоговой и таможенной политики внес в парламент законопроект № 8488.

Во-первых, вводится ограничение на количество автомобилей, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Так, нерезидент сможет без денежного обеспечения ввезти в режиме временного ввоза лишь один автомобиль.

Ввоз следующих легковых транспортных средств предполагает наличие гарантии. Гарантом может выступить финансовое учреждение, которое возьмет на себя обязательство уплатить сумму всех таможенных платежей, если автомобили не будут вывезены.

Во-вторых, усиливается ответственность за нарушения таможенных правил.

Лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам или разукомплектовывать его.

Также ему запрещается использования такой машины в предпринимательской деятельности или для получения дохода, например, для работы в такси. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф – 34 тысячи грн.

Любое другое лицо, которое, вопреки установленным правилам, получит транзитный или временно ввезенный автомобиль во владение, пользование или распоряжение или будет использовать такой автомобиль в предпринимательской деятельности, для получения дохода, также будет оштрафовано.

Первая фиксация указанных нарушений работниками Нацполиции предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тыс грн, повторная фиксация – 17 тысяч грн, лишение права управления на 1 год и оплатное изъятие автомобиля за счет нарушителя.

За несоблюдение сроков режимов транзита и временного ввоза, то есть за невывоз автомобиля за пределы страны своевременно, нарушители должны заплатить штрафы. Размеры штрафов будут зависеть от количества дней превышения установленных сроков.

За один день просрочки вывоза транзитного авто с нарушителя будет взыскано 170 грн, а за три дня отсрочки вывоза временно ввезенного машины – 850 грн.

Лишний месяц пребывания такого автомобиля на таможенной территории Украины обойдется нарушителю в 170 тысяч грн или даже транспортного средства, который может быть конфискован по решению суда.

В законопроекте прописаны четкие правила взаимодействия всех принадлежащих служб и ведомств – подразделений органа доходов и сборов, Государственной пограничной службы, Национальной полиции.

Если разрешенный срок пребывания иностранного автомобиля в Украине истек, а машина так и не была вывезена, таможенник должен уведомить другие органы о совершении правонарушения.

Получив сообщение, полицейские должны внимательнее отслеживать такой автомобиля на автомобильных дорогах Украины, а пограничники, в свою очередь, должны не допустить пересечения границы лицом, которое ввезло автомобиль без уплаты соответствующих штрафов.

Кроме того, Национальной полиции будет предоставлено право проверять личность водителя автомобиля с иностранной регистрацией на соответствие лицу, его ввезшегго. Если за рулем будет другое лицо, полицейский может наложить на водителя соответствующий штраф и сообщить о нарушении таможенных правил таможню.

Важно, что протокол о нарушении может быть составлен таможенником при отсутствии нарушителя, и вручен ему во время выезда из Украины.

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