В Украине предлагают упростить процедуру выезда за границу детям, у которых разведены родители

В Минюсте предлагают законопроект: разведенные родители больше могут не просить разрешения у другого для поездки ребенка за границу.

Об этом сообщает УНИАН.

Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что нередко развод родителей создает патовую ситуацию для выезда ребенка за границу. Ведь нередко кто-то из родителей принципиально против выезда ребенка.

«Эта норма – почти революция. Если она заработает, то ребенок беспрепятственно и без нотариальных разрешений может выехать за границу на целый месяц. Правда, только с тем из родителей, с кем фактически проживает. Для этого на таможне нужно показать решение суда, в котором это указано», – говорится в сюжете.

Но фактически в решении суда это почти никогда не указывают. На этот случай предусмотрели другую ситуацию: если в решении суда этого не указано, надо идти в органы опеки и попечительства.

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