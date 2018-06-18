В Совете ЕС продлили запрет на инвестиции в Крым

Совет ЕС продлил запрет на инвестирование в оккупированный Крым еще на год.

Об этом в своем Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк, передает «Европейская правда».

«Министры ЕС продлили еще на один год запрет на инвестиции в Крым», – написал он.

Санкции ЕС включают в себя запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

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