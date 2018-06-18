live
Aнонси
Оксана Сироїд, віце-прем’єр-міністр України у програмі «Hard з Влащенко» 18.06.2018, о 20:00
Оксана Сироїд, віце-прем’єр-міністр України у програмі «Hard з Влащенко» 18.06.2018, о 20:00
18 июня, понедельник
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
19 июня, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
19 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 18 июня, 2018, 14:15 Мир
В Совете ЕС продлили запрет на инвестиции в Крым

Совет ЕС продлил запрет на инвестирование в оккупированный Крым еще на год.

Об этом в своем Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк, передает «Европейская правда».

«Министры ЕС продлили еще на один год запрет на инвестиции в Крым», – написал он.

Санкции ЕС включают в себя запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.
ЕСсанкцииоккупированный Крым
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-06-18 15:43 :22