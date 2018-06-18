понедельник, 18 июня, 2018, 19:45 Мир
В парижском поезде родился мальчик, в подарок получил 25 лет бесплатного проезда
В Париже в понедельник в поезде сети городских электричек RER родился мальчик.
Рождение ребенка привело к приостановке движения поездов между станциями «Шарль де Голль»/»Этуаль» и «Насьон», пишет «Европейская правда».
Мать и новорожденного малыша доставили в ближайшую больницу. Как сообщается, и роженица, и ее сын чувствуют себя хорошо.
Руководство сети поездов поздравило молодую мать с рождением ребенка и объявило, что дарит малышу бесплатное пользование поездами сети RER, пока ему не исполнится 25 лет.
Впоследствии движение поездов на линии восстановили.
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