В одесском дельфинарии во время шоу родился детеныш дельфина

В Одессе зрители спектакля в дельфинарии стали свидетелями родов у дельфина.

Об этом пишет издание 048.ua.

Фото: 048.ua

«На ваших глазах родилась новая жизнь», – сообщили удивленным одесситам сотрудники дельфинария.

«Кто хоть раз в жизни наблюдал за рождением дельфинчика?», – спрашивает автор фото и видео Сергей Георгиев.

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