live
Aнонси
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
19 июня, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
19 июня, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
19 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 18 июня, 2018, 18:10 Общество
В одесском дельфинарии во время шоу родился детеныш дельфина

В Одессе зрители спектакля в дельфинарии стали свидетелями родов у дельфина.

Об этом пишет издание 048.ua.

Фото: 048.ua
Фото: 048.ua

«На ваших глазах родилась новая жизнь», – сообщили удивленным одесситам сотрудники дельфинария.

«Кто хоть раз в жизни наблюдал за рождением дельфинчика?», – спрашивает автор фото и видео Сергей Георгиев.

 
Одессаживотныеокружающая среда
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-06-18 20:09 :25