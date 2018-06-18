понедельник, 18 июня, 2018, 18:10 Общество
В одесском дельфинарии во время шоу родился детеныш дельфина
В Одессе зрители спектакля в дельфинарии стали свидетелями родов у дельфина.
Об этом пишет издание 048.ua.
Фото: 048.ua
«На ваших глазах родилась новая жизнь», – сообщили удивленным одесситам сотрудники дельфинария.
«Кто хоть раз в жизни наблюдал за рождением дельфинчика?», – спрашивает автор фото и видео Сергей Георгиев.
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