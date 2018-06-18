В Москве задержали активистов, которые раздавали листовки в поддержку Сенцова

Полиция Москвы задержала в центре города четырех активистов, которые раздавали листовки в поддержку украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова.
Об этом сообщает «Новая газета».
«В центре Москвы задержали актрису Teaтра.doc Марию Чупринскую, актера Teaтра.doc Григория Гандлевского, художницу Алису Сафину и активистку Наталью Савоськину за раздачу листовок в поддержку осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова», – говорится в сообщении.
Как отмечается, активистов доставили в ОВД «Китай-город». Причину их задержания в полиции пока не называют.
По информации СМИ, в информационных листовках, которые раздавали задержанные, рассказывалось про Сенцова как личность и причины его преследования.