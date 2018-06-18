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понедельник, 18 июня, 2018, 20:03 События
В Мариуполе сломали челюсть украинскому военному за украинский язык

Подполковнику Госпогранслужбы сломали челюсть в кафе Мариуполя якобы за просьбу дать меню на украинском.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила экс-заместитель председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.

По ее словам, инцидент произошел вечером 17 июня.

«Сломанная челюсть военнослужащему – как цена украинского языка в Мариуполе», – говорится в ее сообщении.

«Вчера в Мариуполе, придя вечером в кафе RedCups RDCP Lounge с коллегами, – охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Все через просьбу уважать клиентов и дать меню на украинском языке», – написала Бобровская.

 
Мариупольукраинский языкконфликтвоенный
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2018-06-18 20:07 :46