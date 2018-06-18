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понедельник, 18 июня, 2018, 9:56 Мир
В Ливии поймали одного из лидеров «Аль-Каиды»

В городе Дерна на севере Африки взяли в плен Абу Сафьян бен Каму – один из руководителей террористической организации «Аль-Каида».

Лидера боевиков поймали в ходе операции по штурму одного из укрепленных лагерей террористов, сообщает телекомпания Al Arabiya со ссылкой на источник в ливийском военном командовании.

Абу Сафьян бен Каму, покинувший Ливию в начале 1980-х годов, обучался в тренировочных лагерях в Афганистане. В Судане был личным водителем другого главаря «Аль-Каиды» – Усамы бен Ладена. Захваченный спецназом США, он был помещен в спецтюрьму Гуантанамо, однако в 2007 году – при президентстве Барака Обамы – был экстрадирован в Ливию, а в 2011 году бежал. Бен Каму считается одним из организаторов нападения на американское консульство в Бенгази: в 2012 году в результате атаки были убиты посол США Кристофер Стивенс и трое американских дипломатов.
ЛивиябоевикиАль Каида
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2018-06-18 10:30 :31