В киевский госпиталь прибыл борт с тяжелоранеными бойцами

В Киев в военный клинический госпиталь прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами

Об этом сообщила волонтер военного госпиталя Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

«Есть тяжелые воины в реанимации, остальные по отделениям с пулевыми и осколочными ранениями», – говорится в сообщении.

Волонтер призывает не стоять в стороне и помочь бойцам, кто чем может.

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