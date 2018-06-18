понедельник, 18 июня, 2018, 22:16 События
В киевский госпиталь прибыл борт с тяжелоранеными бойцами
В Киев в военный клинический госпиталь прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами
Об этом сообщила волонтер военного госпиталя Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.
«Есть тяжелые воины в реанимации, остальные по отделениям с пулевыми и осколочными ранениями», – говорится в сообщении.
Волонтер призывает не стоять в стороне и помочь бойцам, кто чем может.
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