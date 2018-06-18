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понедельник, 18 июня, 2018, 15:37 Общество
В Киеве состоится международный форум «Кибербезопасность – защити свой бизнес»

В Украине кибербезопасность за последние три года приобрела значительные сдвиги. Однако и сегодня еще многие и в правительстве, и в бизнесе, и в обществе не чувствует достаточной осведомленности о киберугрозах или не подготовлены к ним.

Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Украины.

19 июня 2018 года в 10:30 Торгово-промышленная палата Украины, комитет по электронным коммуникациям, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины проводят международный форум «Кибербезопасность – защити свой бизнес».

Во время работы форума ведущие мировые и украинские компании представят современные технологические разработки для развития киберэкосистем для разнообразных бизнесов, лучшие мировые практики их использования малым и средним бизнесом.

Цель форума – предоставить возможность для обсуждения путей помощи компаниям любого масштаба в оценке, разработке и укреплении своих программ кибербезопасности для защиты бизнеса, просвещения и обмена опытом (технологии, законодательство, решения); выявление лучших практик в сфере информационной безопасности; налаживание межотраслевого диалога «Общество – бизнес – государство»; оказание действенного толчка в украинском обществе для повышения внимания к кибернетических угроз и путей их преодоления.

Предварительная аккредитация СМИ обязательна и проводится до 18.00 18 июня по телефону (044) 584-28-24 или по e-mail: press@ucci.org.ua Контактное лицо: Ксения Файчук.
Киевбизнескибербезопасность
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2018-06-18 15:43 :04