В Киеве не рекомендуется купаться ни на одном из пляжей

На пляжах Киева не рекомендуется купаться.

Соответствующая информация обнародована на сайте столичного коммунального предприятия «Плесо» по состоянию на понедельник, 18 июня.

Это предписание касается всех двенадцати столичных пляжей. У каждого из них вывешен желтый флажок, а это означает, что купаться не рекомендуется.

Отметим: статус пляжа определяется по результатам анализов проб воды.

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