live
Aнонси
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
19 июня, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
19 июня, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
19 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 18 июня, 2018, 8:44 Общество
Уникальные розовые фламинго вернулись на Сиваш

На Херсонщину снова прилетели розовые фламинго. В прошлом году три пары этих красивых птиц уже гнездились возле берегов соленого озера на острове Чурюк рядом с Азово-Сивашским национальным парком.

А на днях буквально в паре сотен метров от прошлогодних гнезд вновь заметили пару фламинго. И целая стая из десяти пернатых этого вида одновременно появилась на Сиваше, возле села Генгирка Генического района, – пишут Херсонцы.

Сотрудник Азово-Черноморской орнитологической станции, кандидат биологических наук Юрий Андрющенко говорит, что новые гнезда розовых фламинго в этих местах пока что не обнаружили. Но они или еще не построили, или они просто скрыты от глаз человека.

«И это к лучшему: чем меньше люди будут беспокоить новую колонию, тем больше шансов, что крылатые красавцы будут прилетать к нам снова и снова. И в будущем станут еще одной достопримечательностью края, усилив туристическую привлекательность Херсонщины», – отмечается в сообщении.
природаХерсонская областьнациональные природные парки
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-06-18 10:31 :58