Ученые выяснили, как вера влияет на продолжительность жизни

Ученые обнаружили связь между продолжительностью жизни и вероисповеданию. Исследованиям в этой области занимались научные специалисты из Университета Огайо.

Об этом сообщает ukrhealth.

Эксперты проанализировали более 1,5 тысячи некрологов. В результате им удалось обнаружить некую связь. В частности, люди, верующие в бога, живут в среднем на четыре года дольше, чем атеисты.

По словам научных сотрудников вуза, это может объясняться активной общественной деятельностью и социальными связями. Как правило, религиозные люди гораздо чаще других занимаются благотворительностью, волонтерством. Но именно такая деятельность влияла на продолжительность жизни незначительно – увеличивала ее на год. Поэтому влиять на этот показатель, утверждают ученые, может еще отказ от алкоголя, отсутствие беспорядочных половых связей.

Кроме того, выяснилось, что религия помогает людям снижать стресс. Этот эффект достигается за счет молитв и медитаций.

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