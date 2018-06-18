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понедельник, 18 июня, 2018, 23:22 Мир
Трамп поздравил премьер-министра Венгрии с формированием нового правительства

Президент США Дональд Трамп поговорил в понедельник, 18 июня, с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы поздравить его с формированием нового правительства.

Согласно сообщению Белого дома, оба лидера согласились о необходимости создания сильных национальных границ» и обсудили «успешный саммит президента с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном», пишет «Новое Время».

Также сообщается, что Трамп и Орбан договорились «сохранить сильные отношения между США и Венгрией».

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 8 апреля. Партия премьер-министра Орбана ФИДЕС – Венгерский гражданский союз получила 134 места в парламенте (позже Верховный суд аннулировал один мандат ФИДЕС за нарушения во время выборов).

Ультраправая партия Йоббик получила 27 кресел, а Венгерская социалистическая партия получит 19 мест в парламенте.

Во время избирательной кампании Орбан заявил, что выборы решат, «останется ли Венгрия страной для венгров или станет страной для иммигрантов».

 
ВенгрияДональд Трампправительство
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2018-06-18 23:57 :31