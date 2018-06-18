Трамп поручил Пентагону создать космические войска

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил Пентагону начать создание космических войск.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, космическая программа США погрязла в политике. Он также пообещал вернуть Соединенные Штаты на Месяц и достичь Марса.

Выступая на космодроме на мысе Канаверал сегодня, 18 июня, президент США заявил, что новые войска будут отдельным, равнозначным видом в составе вооруженных сил.

Трамп подписал директиву по уменьшению мусора на околоземной орбите и создание безопасной среды в космосе.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.