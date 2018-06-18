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понедельник, 18 июня, 2018, 23:00 События
Суд арестовал россиянина, который помогал так называемой «ДНР» в развязывании войны

Суд взял под стражу гражданина РФ Игоря Кимаковского, обвиняемого в развязывании войны за помощь так называемой «ДНР».

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

«18.06.18 по ходатайству процессуального руководителя Красноармейским местным судом обвиняемому Кимаковскому И.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и арестованному в зале суда», – написала Сарган.

Ранее 15 июня суд отпустил из-под стражи Игоря Кимаковского.

Кимаковский – бывший преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета. Украинские пограничники задержали его в Березовом Донецкой области. На блокпосту обвиняемый предъявил им удостоверение «снайпера ДНР» на имя Артема Сергеева, при себе у него был пистолет Макарова. Личность Кимаковского пограничники установили после проведения обыска в его автомобиле с российскими номерами.

Кимаковскому инкриминируют несколько статей: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее; совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией.

Самые тяжелые статьи предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет и конфискации имущества.

 
донбассДНРвойнароссиянин
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2018-06-18 23:58 :12