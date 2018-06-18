Строительные материалы плохого качества могут вызывать рак, – «Выжить в Украине»

Апартаменты способны навредить здоровью жильцов из-за вредных веществ, которые есть в строительных материалах, обоях или даже пластиковых окнах. Чтобы избежать воздействия токсинов на организм, следует, во-первых, регулярно проветривать дом, во-вторых, обращать внимание на экологичность материалов, которые используют во время строительства или ремонта. В то же время, едва ли не лучшей инвестицией для здоровья и кошелька является возведение абсолютно энергоэффективного, экологически чистого дома.

Об этом говорится в экологическом проекте «Выжить в Украине» с ведущим, певцом Павлом Табаковым.

Некачественные строительные материалы могут провоцировать рак

Современные квартиры или дома могут быть коварными убийцами. Ученые утверждают: все через некачественные строительные материалы. Они способны провоцировать множество заболеваний, даже рак.

«Я ни один полимерный строительный материал не назвал бы абсолютно экологически чистым», – говорит руководитель лаборатории химических материалов Александр Голиченков.

«Строительные материалы плохого качества могут вызвать заболевания, в частности онкологические. Рак провоцируют такие вещества как фенол и формальдегид», – рассказывает врач-токсиколог Николай Назаренко.

Опасные пары формальдегида вызывают отравления, аллергию, кашель, раздражение глаз, носа, горла и кожи. А при постоянном контакте вызывают нарушение сна, хроническую усталость или психическое возбуждение, дрожь, головные боли, расстройство зрения и координации. Формальдегид из бытовых предметов может выделяться в течение десяти лет.

В лабораторию МИНЗДРАВА жалобы на строительные материалы поступают едва ли не ежедневно. Однако повлиять на будущее качество товара ученые не могут, потому что за это отвечает только производитель.

«Никто не гарантирует, что такой же материал, который мы исследовали, не попадет вам в дом. Около каждого производителя полицианта не поставишь», – шутит руководитель лаборатории химических материалов Александр Голиченков.

«К нам очень часто обращаются люди. К сожалению, в основном подтверждаем объективность их жалоб», – добавляет врач-токсиколог Николай Назаренко.

Грибок способен вызвать у человека неизлечимые болезни

Он выделяет токсичные вещества в воздух, которые могут оседать на коже, провоцируя высыпания и зуд. Через дыхательные пути грибок способен проникнуть внутрь организма, вызвав насморк, бронхит и даже астму.

Если в помещении избыточная влажность или плохая вентиляция – вы стопроцентно собственник грибка. Однако его можно принести даже из строительного магазина.

«Часто стройматериалы плохо сохраняют. Кроме того, они могут быть бракованными, то есть такими, что не имеют устойчивости к микроскопическим грибам. Известно, что при попадании органических загрязнителей и чрезмерной влажности на товаре будет развиваться жизнь», – поясняет сотрудник Института микробиологии и вирусологии Андрей Чуенко.

Последствия грибка – страшны, ведь могут быть для человека неизлечимыми.

«Они способны вызвать аллергию, заболевания кожи или внутренних органов – глубинные, так называемые микозы», – добавляет эксперт Андрей Чуенко.

Пластиковые окна и двери могут создавать токсичную

Специалисты предостерегают: когда вы плотно закрываете металлопластиковые окна и двери – химические вещества, содержащиеся в них, начинают выделяться и накапливаться в воздухе помещения.

«Люди часто злоупотребляют и слишком долго не открывают окна, особенно в холодные поры года. Таким образом, они создают гигантское токсическое насыщение соединений, которое мигрирует из всех полимеров в замкнутом пространстве», – отмечает врач-токсиколог Николай Назаренко.

А нагреваясь на солнце, металлопластик начинает выделять ядовитые вещества, отмечают эксперты.

«Летом, особенно на южной стороне, невыносимую атмосферу создает миграция ароматических углеводородов фенола формальдегида», – подчеркивает врач-токсиколог Николай Назаренко.

Впрочем, избежать опасности для здоровья можно. Прежде всего, следует чаще оставлять окна открытыми.

«Чрезмерная герметизация жилья подвергает человека к болезни. Как правило, хроническое отравление происходит в результате длительного воздействия токсических соединений», – добавляет врач-токсиколог Николай Назаренко.

Экологически чистые материалы и помещение

Чтобы предотвратить отравления, эксперты советуют покупать материалы с маркировкой «эко». В то же время, краску лучше брать на водной основе. Некачественные материалы могут выделять такие химические соединения, как бензол, толуол и ксилол.

«Если в комнате чрезмерное количество этих веществ – человек обязательно это почувствует», – говорит руководитель лаборатории химических материалов Александр Голиченков.

Креативный директор одной из строительных компаний уверяет, что спрос на экологичные дома в Украине ежегодно растет.

«Среди потребителей увеличивается спрос на экологические дома чуть ли не ежедневно», – уверяет креативный директор Анна Искиэрдо.

Купить эко-жилье несколько дороже, но учитывая, что в будущем можно экономить на коммунальных услугах – это экономически выгодно. Впрочем, чтобы убедиться в том, что вы действительно покупаете экологически чистый дом, специалисты советуют обращать внимание на сертификаты.

«Застройщик должен пройти определенную экологическую сертификацию и получить документ с соответствующей маркировкой», – говорит представитель технического комитета стандартизации Галина Бузан.

Основатель строительной фирмы и владелец экологически чистого дома убежден: все новое – это давно забытое старое. Во время возведения своей хижины человек использовал солому.

«Вся идея экологического дома в соломенном, глиняном строительстве, возвращение к дедовским методам. Их хижины были свежими, комфортными, чистыми, а воздух всегда имел нормальную влажность», – говорит владелец строительной компании Максим Андриянов.

Возвращаться к опыту праотцов в вопросах экологичности – лучший вариант, считают современники. Таким способом можно существенно сэкономить и уберечь свое здоровье.

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