Стена на границе с Россией: Аваков рассказал, какую область отделят первой

Министр внутренних дел Арсен Аваков составил прогноз, что строительство участка границы проекта «Стена» в Харьковской области будет завершено до конца 2018 года.

Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

«Инженерное обустройство государственной границы продолжается несмотря ни на что. Граница с Россией будет обустроена, несмотря на все противостояния пророссийских сил. В Харьковской области протяженность границы 270 километров, из них 220 мы уже обустроили. В этом году строительство завершится. Параллельно продолжаются работы на Луганском и Сумском участках границы», – отметил Аваков.

Также он рассказал, что для усиления охраны участка границы с Россией в Государственной пограничной службе создана пять комендатур быстрого реагирования.

«Эти подразделения призваны оборонять границу в случае необходимости и обеспечивать приход основных сил. Таких в ГНСУ сейчас пять. Большинство из них уже прошли боевую выучку и подтвердили способность выполнить поставленные задачи. Комендатура быстрого реагирования способна действовать автономно на любом участке государственной границы», – сообщил министр.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.