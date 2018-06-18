понедельник, 18 июня, 2018, 14:58 Экономика
Стало известно, когда в Украине начнут малую приватизацию
Первые продажи объектов малой приватизации на электронных площадках должны состояться уже в конце июня или в начале июля.
Об этом журналистам сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, передает УНИАН.
«Если все будет по плану, то в самом конце июня или в начале июля мы увидим в системе первые конкурсы. Пока все идет по плану», – отметил он.
Читайте также: Начало приватизации Фонд госимущества подписал 22 приказа.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.