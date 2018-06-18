Стало известно, когда в Украине начнут малую приватизацию

Первые продажи объектов малой приватизации на электронных площадках должны состояться уже в конце июня или в начале июля.

Об этом журналистам сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, передает УНИАН.

«Если все будет по плану, то в самом конце июня или в начале июля мы увидим в системе первые конкурсы. Пока все идет по плану», – отметил он.

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