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понедельник, 18 июня, 2018, 18:46 Мир
Смертельное ДТП в Польше: число пострадавших увеличилось с 16 до 21 человека

Количество пострадавших в результате ДТП с участием туристического автобуса в центре Польши, который перевозил 50 пассажиров, выросло с 16 до 31.

По уточненной информации, в результате этого дтп погибли две 65-летние женщины, сообщает Укринформ.

Автобусом путешествовали пенсионеры из населенного пункта Бодзанув Мазовецкого воеводства центра Польши, которые ехали с двухдневной туристической поездкой на побережье Балтийского моря.

В результате дтп пострадавших перевезли в больницы городов Влоцлавек, Торунь, Быдгощ, Лодзь и Плоцк. Из 31 пострадавшего лица только один находится в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы.

Фото: twitter.com/KPUWBydgoszcz
Фото: twitter.com/KPUWBydgoszcz

На месте происшествия работало около 60 спасателей и более 40 полицейских.

Местная прокуратура открыла дело по поводу аварии. Причину ДТП выясняет полиция.

Напомним, туристический автобус с 50-ю пассажирами, который в понедельник утром ехал в направлении города Торунь, по непонятным причинам съехал с дороги в ров и перевернулся. В результате трагедии двое человек погибли, 16 получили ранения. Авария произошла между восемью и девятью часами утра (по киевскому времени) возле населенного пункта Константиново Куявско-Поморского воеводства центра страны.

Локальную дорогу №91 на трассе Лодзь-Гданьск заблокировано для движения, в этом месте организованы объездные пути.
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2018-06-18 20:07 :49