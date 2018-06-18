Сыроид о «пропаже» Садового: Есть команда не пускать «Самопомощь» в публичное пространство

На одном из телеканалов мне сказали: «О «Самопомощи» или плохо, или никак».

Об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK.

Ведущая программы отметила, что активность «Самопомощи» и лидера партии Андрея Садового в течение последнего времени заметно уменьшилась. И это происходит несмотря на то, что неофициально избирательная кампания уже началась.

«На одном из телеканалов мне сказали: «О «Самопомощи» или плохо, или никак». То есть, нас просто перестали пускать в публичное пространство», – пояснила ситуацию в партии Оксана Сыроид.

Так, приводит пример политик, визит Андрея Садового в Вашингтон, несмотря на то, что это была качественная публичная информация, отказались обнародовать.

Относительно деятельности непосредственно лидера партии, то по мнению заместитель председателя ВРУ, его активность как лидера не изменилась.

«Недавно Львов получил ссуду на строительство первого в Украине завода по переработке мусора. И будучи в условиях «мусорной блокады» властной верхушки, все равно удается достигать определенных результатов», – подчеркнула Оксана Сыроид.

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