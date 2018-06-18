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понедельник, 18 июня, 2018, 8:50 Политика
«Северный поток-2» посеет раздор между ЕС и США, – отчет Центра анализа европейской политики

Новый российский газопровод «Северный поток-2» разрушит европейскую солидарность, если будет завершен.

Об этом говорится в недавно обнародованном отчете «Центра анализа европейской политики».

«В настоящее время трубопровод «Северный поток-2» составляет одну из наибольших угроз европейской солидарности и энергетической безопасности», – утверждают авторы отчета.

В документе отмечается, что «Северный поток-2» также противоречит действующему европейскому законодательству и устоявшимся коммерческим практикам. «Этот трубопровод, который продвигает один из крупнейших поставщиков газа в мире – российский государственный «Газпром», напрямую противоречит европейскому законодательству, принципам честного поведения на рынке, имеющимся механизмам защиты потребителей и ключевой политической сплоченности, которая на протяжении десятилетий объединяла европейские и американские интересы», – отмечается в тексте.

Если правительству России все же удастся успешно построить «Северный поток-2», «негативных последствий для Европы будет полно, а преимуществ – мало».

Добавим, что «Центр анализа европейской политики» – американская неприбыльная исследовательская организация, имеющая офисы в Вашингтоне и Варшаве.
СШАЕССеверный поток-2
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2018-06-18 10:32 :05