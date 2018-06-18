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понедельник, 18 июня, 2018, 23:08 События
СБУ объявило подозрение сообщнице боевиков

В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили о подозрении сообщнице боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Сотрудники Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области сообщили о подозрении в финансировании терроризма совладелице нелегального бизнеса», – говорится в сообщении.

Так, правоохранители установили, что жительница Донецка вместе с сообщником наладили на оккупированной территории незаконный бизнес по изготовлению военного снаряжения и амуниции.

«Продукцию злоумышленники поставляли вооруженным формированиям боевиков и платили «налоги» в так называемый бюджет террористов. Сырье и комплектующие дельцы получали из РФ через закрытые пункты пропуска», – говорится в сообщении.

 
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2018-06-18 23:57 :58