Пискун: Украина потеряла инициативу еще тогда, когда «зеленые человечки» подошли к Крыму

Нигде в мире не приветствуется применение оружия, даже если Украина проводила бы освободительную миссию от сепаратистов. В конце концов, для разрешения конфликта на востоке Украины еще не все дипломатические пути пройдены.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил генеральный прокурор Украины (2002-2003, 2004-2005, 2007 гг.) Святослав Пискун.

Напомним, первый Президент независимой Украины Леонид Кравчук убежден, что для решения ситуации на Донбассе и в Крыму президенты Украины и РФ должны сесть за стол переговоров.

Святослав Пискун считает, что не надо сразу садиться за стол переговоров с Путиным, вместо этого сначала следует создать рабочую группу, которая бы начала готовить эти переговоры и встречу на высшем уровне. «Эта группа должна наработать вопросы, которые они должны обсудить и решить. Эти вопросы должны быть постепенные. Я думаю, что первая встреча, если она вообще состоится, будет не результативной, а подготовительной к результативной встрече, но вторая и третья будут более результативными», – заявил Святослав Пискун.

Гость программы пояснил, почему он не видит военного решения конфликта. Святослав Пискун отметил, что в настоящее время нигде в мире не приветствуется применение оружия, даже если Украина проводила бы освободительную миссию от сепаратистов: «Я не уверен, что нас мир поддержит, если мы развернем танковую атаку на Донецк. Но надо рассчитывать, что, если мы это сделаем, то против нас пойдет вторая в мире или третья по силе армия».

Святослав Пискун убежден, что для решения конфликта на Донбассе не все дипломатические пути уже пройдены: «Вот когда уже будет точка, когда мы пройдем все дипломатические пути и поймем, что нам освободить наши украинские земли можно только силой, тогда мы посоветуемся, соберемся и силой освободим наши земли».

Экс-генпрокурор считает, что Украина в переговорах может уступить особым статусом Донбасса, то есть, провести выборы под эгидой «власти», которая есть на оккупированных территориях. «Это плохо, но мы должны закрыть территорию. Мы должны закрыть границу. Как только мы закроем границу между Украиной и Россией, и выборы будет легко проводить по украинским законам», – убежден Святослав Пискун.

Гость программы отметил, что Украина «потеряла инициативу еще в то время, когда «зеленые человечки» подошли к Крыму».

«Там мы потеряли инициативу сохранить украинские земли. А сейчас то, что происходит четыре года, это последствия той нашей бестолковой работы, которую мы не сделали так, как надо», – заявил Святослав Пискун.

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